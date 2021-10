O Atlético sofreu uma baixa para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira (1), o clube informou que o atacante Eduardo Vargas teve constatada uma entorse no tornozelo direito. O chileno já está em tratamento e sendo avaliado pelo departamento médico alvinegro.

A lesão de Vargas é mais um capítulo negativo envolvendo, direta ou indiretamente, o Galo nesta semana. Na terça-feira (28), a equipe mineira foi eliminada na Copa Libertadores, ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Mineirão, pelas semifinais. Na ocasião, o autor do gol atleticano foi justamente o camisa 10.

Já nessa quinta (30), o clube foi surpreendido ao saber que o atacante Diego Costa é um dos alvos da “Operação Distração”, deflagrada pela Polícia Federal (PF), no Sergipe, na Bahia e em São Paulo. O centroavante é apontado como suposto financiador de site de apostas.

Vargas fez o gol do Galo contra o Palmeiras, na terça, mas o time alvinegrou acabou sendo eliminado na Libertadores

No mesmo dia, o Galo divulgou uma nota a respeito do assunto. “Os fatos noticiados não dizem respeito ao clube; não eram de conhecimento público, tampouco da instituição (por se tratarem de investigações); e são anteriores à chegada do atleta ao Atlético. Não obstante, o Atlético está se inteirando do eventual ocorrido para dar, caso seja do interesse do atleta, todo apoio que lhe for necessário”, escreveu em seu site.

Para "salvar" a semana, o Alvinegro joga neste sábado (2), às 21h, contra o Internacional, no Gigante da Pampulha, buscando uma vitória para, no mínimo, manter a vantagem que possui sobre os principais concorrentes ao título do Brasileirão.

O Atlético é o líder da Série A, com 46 pontos. O Palmeiras tem 38, o Fortaleza, 36, e o Flamengo, 35.

Leia mais:

Everson afasta ‘clima de velório’ no Galo e destaca importância de uma vitória sobre o Internacional

Livre de uma virose, Keno entra nos planos do Atlético para o jogo contra o Inter

Trunfo na briga pelo Brasileirão: Atlético jogará mais vezes em casa do que concorrentes ao título