Atlético voltará a contar com apoio da torcida no Brasileirão a partir de jogo contra o Inter, neste sábado (29)

Depois de 668 dias, o torcedor do Atlético voltará ao Mineirão para acompanhar uma partida do time alvinegro pelo Campeonato Brasileiro. A partir da próxima rodada, com limitações de capacidade, o retorno do público está autorizado no Brasileirão. E justamente no momento que pode contar com o apoio de sua torcida, o Galo tem a quantidade de jogos em casa como um de seus principais trunfos na briga pelo título nacional.

Com 17 partidas a disputar, o Atlético jogará 10 vezes em casa, começando pelo duelo com o Internacional, neste sábado (2), às 21h. Nenhum dos outros atuais integrantes do G-4 terá tantos jogos como mandante até o fim do Campeonato Brasileiro.

Segundo colocado, o Palmeiras também entrará em campo mais 17 vezes, sendo oito delas previstas para o Allianz Parque. Já o terceiro colocado Fortaleza tem mais 16 partidas para disputar neste Brasileirão, com nove delas em casa.

Até mesmo o Flamengo, que tem dois jogos a menos que o Atlético e, assim, ainda tem 19 compromissos pelo Campeonato Brasileiro, não jogará tantas vezes em casa quanto o Galo. O Rubro-negro tem nove partidas como mandante e outras 10 longe de seus domínios.

Desempenho do Atlético em casa

No que depender do rendimento no Mineirão, o Galo seguirá firme na corrida pelo título do Brasileirão.

Sem perder no Gigante da Pampulha desde 30 de maio, quando foi derrotado pelo Fortaleza na primeira rodada, o time de Cuca é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 81,4% de aproveitamento.

Além do revés diante do time cearense, o Atlético tem sete vitórias e um empate nos jogos em casa. O segundo melhor aproveitamento em casa é do Fortaleza, com 70%. Já Palmeiras e Flamengo somaram, respectivamente, 66,6% e 60% dos pontos disputados em casa no Campeonato Brasileiro.

O trunfo de paulistas e cariocas na briga pela taça com o Galo é o fato de serem mandantes nas partidas contra a equipe mineira no returno.

Atlético e Flamengo se enfrentam na 29ª rodada. Já o reencontro com o Palmeiras será na 35ª, previsto para acontecer poucos dias antes da final da Libertadores.

Quantos jogos os times do G-4 jogarão como mandante e fora de casa até o fim do Brasileirão

Atlético: 10 jogos em casa e 7 fora de casa

Palmeiras: 8 em casa e 9 fora de casa

Flamengo: 9 em casa e 10 fora de casa

Fortaleza: 9 em casa e 7 fora de casa

Jogos restantes do Atlético pelo Campeonato Brasileiro em casa

Atlético x Internacional

Atlético x Ceará

Atlético x Santos

Atlético x Cuiabá

Atlético x Grêmio

Atlético x América

Atlético x Corinthians

Atlético x Juventude

Atlético x Fluminense

Atlético x Red Bull Bragantino

Jogos restantes do Atlético pelo Campeonato Brasileiro fora de casa