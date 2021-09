Fora dos dois últimos desafios do Atlético na temporada, por conta de uma virose, o atacante Keno volta aos planos do técnico Cuca. O jogador treinou normalmente nesta quinta-feira (30), na Cidade do Galo, e deve ser relacionado para o confronto com o Internacional, no sábado (2), às 21h, no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Keno esteve ausente do empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi, pela Série A, e do 1 a 1 com o Palmeiras, pelas semifinais da Libertadores, na eliminação do Alvinegro na competição sul-americana.

Nesta temporada, o atacante marcou apenas dois gols, sendo um no Campeonato Mineiro e um na Libertadores.

Líder do Brasileiro, com 46 pontos, o Atlético tenta aumentar a vantagem que possui sobre seus principais concorrentes: o vice, Palmeiras, tem 38; o terceiro colocado, Fortaleza, 36; e o quarto Flamengo, 35.

Leia mais:

Everson afasta ‘clima de velório’ no Galo e destaca importância de uma vitória sobre o Internacional

Apontado como suposto financiador de site de apostas, Diego Costa, do Galo, é alvo de operação da PF

Há 20 anos, Marques marcava o milésimo gol do Atlético em Campeonatos Brasileiros