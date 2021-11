Enquanto o Atlético se concentra na preparação para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira (3), às 21h, no Mineirão, em partida adiada da 19ª rodada do primeiro turno do Brasileiro, o América terá uma semana livre para treinos, visando ao clássico contra o Galo, no domingo (7), às 16h, no mesmo local, em duelo que colocará frente a frente as duas melhores campanhas do returno.

Considerando as dez primeiras jornadas disputadas na segunda metade do campeonato, o Alvinegro é o time que mais pontuou. Com 20 pontos, o líder do Brasileiro (59) também está na ponta do returno (seis vitórias, dois empates e duas derrotas). O aproveitamento nesse período é de 66,67%.

O Coelho aparece logo em seguida, com 19 pontos, frutos de cinco triunfos, quatro empates e uma derrota; rendimento de 63,33%.

Desafio

Para o técnico alviverde Marquinhos Santos, o jogo vai ser encarado da forma como um clássico exige, como se fosse uma decisão de campeonato.

"Nossa equipe tem demonstrado entrega, dedicação e muito profissionalismo. É fazer uma semana com nível alto de concentração. Teremos o Atlético em um momento extraordinário, mas acredito que brigaremos na rodada pela liderança do returno. Tem tudo para ser um grande jogo, sem oba-oba. Clássico é jogo difícil, que se define nos detalhes. Temos que estar muito bem preparados não só taticamente, fisicamente e tecnicamente, mas, muito em especial, mentalmente”, afirmou o comandante americano.

Atlético e América se enfrentaram no Horto no primeiro turno, e o Galo venceu por 1 a 0

Ele aponta ainda a semana inteira de treinos como um fator que pode fazer a diferença diante do líder do Brasileirão.

"Vamos estudar bem a equipe deles e que possamos neutralizar ou tentar neutralizar os principais jogadores do Atlético. Conhecendo o Cuca, sei o quanto de jogadas ensaiadas que se faz lá. Temos que estudar bem para, quem sabe, surpreender no fim de semana e fazer um grande jogo acima de tudo", disse.

