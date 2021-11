Com objetivos distintos nesta reta final do Campeonato Brasileiro, América e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h, no Independência, em duelo atrasado da 35ª rodada da competição.

Na 10ª colocação, com 46 pontos, o Coelho busca o triunfo para selar a permanência na Série A e continuar sonhando com uma vaga na Copa Libertadores. Neste momento, o grupo dos oito primeiros colocados, que garantirão vaga no principal torneio da América do Sul, é fechado pelo Ceará, com 49 pontos.

Já rebaixada à Série B, a Chape já pensa em 2022 e tentará melhorar a campanha nos quatro jogos que lhe restam no Brasileirão. Com 15 pontos, o time catarinense tem apenas uma vitória no campeonato, ocupando a última posição na classificação na maior parte da disputa.

Provável escalação do América

Para o confronto desta terça, o técnico Marquinhos Santos não contará com o meia-atacante Mauro Zárate, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os atacantes Fabrício Daniel e Rodolfo aparecem como principais candidatos a substituir o argentino.

A provável formação do América para encarar a Chapecoense deve ter: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Fabrício Daniel (Rodolfo) e Felipe Azevedo.

Provável escalação da Chapecoense

A novidade da Chape para encarar o Coelho deve ser a volta do zagueiro Jordan, que cumpriu suspensão na última rodada, e disputa uma vaga entre os titulares com Ignácio.

A Chapecoense deve entrar em campo com:João Paulo; Ezequiel, Laércio, Jordan (Ignácio) e Busanello; Ronei, Anderson Leite e Moisés; Mike, Henrique Almeida e Kaio Nunes.

Arbitragem

A arbitragem terá Luiz Flávio de Oliveira (FIFA), auxiliado por Neuza Inês Back (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. Trio de São Paulo.

O árbitro de vídeo será Leone Carvalho Rocha, de Goiás.

Transmissão

A partida será transmitida pelo canal Premiere.

