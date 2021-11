A pouco mais de um mês de completar 101 anos, o Cruzeiro deu um novo passo na sua história nesta segunda-feira (29). O clube registrou a criação do Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol.

"Entre os grandes desafios que tínhamos pela frente, um dos maiores era tornar o Cruzeiro um clube empresa. Foi um longo trabalho, desde o primeiro dia da gestão, com dezenas de encontros e reuniões, muitas delas no Senado e na Câmara dos Deputados", disse o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.

Com a constituição da SAF, o clube espera atrair investidores já no início de 2022 e, assim, conseguir mais recursos para a formação da equipe que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

A constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi aprovada em 3 de agosto em reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Entre 168 votos, 163 foram a favor.

Uma nova reunião do Conselho acontecerá nesta segunda-feira. Além do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e do presidente do Conselho Deliberativo, Nagib Simões, também participarão representantes da XP Investimentos, Ernst & Young e Alvarez & Marsal. O encontro tem objetivo de tirar dúvidas de conselheiros.