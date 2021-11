O último jogo do Cruzeiro nesta temporada será marcado pela despedida de dois notáveis jogadores do clube: Ariel Cabral, o estrangeiro que mais vestiu a camisa celeste; e o multicampeão Rafael Sóbis. Aproveitando o momento, o atacante crava que este será o duelo que delimitará uma nova era do time.

Campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e do Campeonato Mineiro em 2018, o avante destaca: “que esse jogo seja um marco de uma nova era. O torcedor, lotando o estádio para um jogo que, teoricamente, não vale nada, e com uma loucura por ingressos, mostra a grandeza do clube. Espero que no ano que vem eu esteja nas arquibancadas vendo o jogo do acesso ou comemorando o acesso, porque do ano que vem não passa”.

O Cruzeiro encerra, pela segunda vez, uma temporada sem conquistar o acesso para a Primeira Divisão. No jogo desta quinta, contra o Náutico, às 20h, no Mineirão, o time pode chegar no máximo a 50 pontos.

