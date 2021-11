Saindo do Rio de Janeiro, o ex-volante Fabrício está a caminho do Mineirão. De carro com a família, ele chegará a Belo Horizonte para assistir ao último jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, que acontece nesta quinta (25), no Mineirão, às 20h, contra o Náutico.

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o jogador aparece emocionado e diz que está relembrando vários momentos.

“Faz 10 anos que não volto ao Mineirão. E, agora, volto para mostrar aos meus filhos; sentir um pouco do que eu sentia; aqueles jogos lotados. Estou revivendo várias coisas”, comenta.

Fabrício integrou a Raposa entre os anos de 2008 a 2011. No clube, ele conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2008, 2009 e 2011. O meio-campista é um ídolo para a torcida, que, nas redes sociais, já demonstra alegria por sua presença no último duelo da temporada.

