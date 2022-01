O Atlético informou nesta quinta-feira (27) que o atacante Keno cumpriu o período de isolamento, após contrair Covid-19, e está de volta aos treinamentos na Cidade do Galo.

Nesta manhã, ele passou por exames físicos e cardiológicos protocolares e já retomou as atividades, visando ao duelo com o Tombense, neste sábado (29), às 16h30, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Quem também retornou aos trabalhos no Atlético foi o volante Allan, já nessa quarta-feira (26).

Na estreia do Estadual, o Galo ficou no 1 a 1 com o Villa Nova, no Castor Cifuentes. O gol alvinegro, o do empate, foi marcado pelo meio-campista Dylan Borrero.

Leia mais:

'El Turco' planeja ter a equipe titular do Atlético em três semanas

Supercopa do Brasil: CBF confirma Brasília como sede do duelo entre Atlético e Flamengo

Autor de gol do empate contra o Villa, Dylan ressalta oportunidade de ‘mostrar valor’ a ‘El Turco’