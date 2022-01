Depois de cumprir o protocolo de isolamento, devido à Covid-19, o atacante Savinho regressou aos treinos na Cidade do Galo. Nesta segunda-feira (31), o jogador passou por exames físicos e cardiológicos e se juntou ao elenco alvinegro.

Ainda sem atuar na temporada, o velocista se torna opção do técnico "El Turco" Mohamed para o confronto com o Uberlândia, nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Parque do Sabiá, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O Galo é o terceiro colocado do Estadual, com quatro pontos, um a mais que o Uberlândia, quinto colocado.

