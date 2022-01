O gol de letra sobre o Tombense, nesse sábado (29), no Independência, segue na memória e no discurso de Calebe. “O Ademir brincou falando que deu o passe para mim, mas ele errou o chute. Brincadeiras à parte, fico feliz por ajudar a equipe”, ressaltou o meio-campista, titular na vitória por 3 a 0 e que espera ganhar uma nova oportunidade diante do Uberlândia, nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Parque do Sabiá, pela terceira rodada do Mineiro.

Aliás, o próximo adversário também traz boas recordações ao atleta. "No ano passado, fiz um gol contra o Uberlândia, meu primeiro gol. Fiquei muito feliz, era um sonho de criança fazer um gol pelo profissional do Galo", disse. O Alvinegro goleou por 4 a 0, no Mineirão.

Oportunidades

Além de disputar vaga dentro do elenco atleticano, Calebe espera evoluir bastante neste ano e aprender com os colegas de posição.

"Sigo trabalhando forte para ter mais chances e ajudar a equipe. E sempre que estiver disponível, vou dar meus 100% para ajudar o elenco a conquistar três pontos dentro de campo. (...) A confiança ajuda a mostrar o futebol. Quero evoluir a cada treino e a cada jogo, estar bem-disposto para a temporada toda", disse, pronto para exercer qualquer função.

"Estou à disposição. Qualquer posição que o professor quiser me colocar, eu vou estar ali para contribuir. Claro que ao lado de Nacho, Jair e outros jogadores, tento aproveitar ao máximo para evoluir a cada dia", completou.

Apoio da torcida

Ele ressaltou ainda as mensagens de incentivo que vêm recebendo dos torcedores do Galo. "Fico feliz por todo o apoio da Massa Atleticana. E pode ter certeza de que vou dar meu melhor para levar alegria aos meus companheiros e à Massa", comentou.

Leia mais:

Vargas se lesiona, é liberado pela seleção chilena e retorna ao Atlético

Para Hulk, personalidade de ‘El Turco’ traz leveza ao ambiente de trabalho do Atlético

De olho na Supercopa, ‘El Turco’ planeja rodízio de jogadores no Atlético