A primeira noite de sábado do mês (2) embalou Atlético e Internacional pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Os times disputaram uma partida intensa e que terminou em 1 a 0 para o Galo, que chegou ao seu 15º duelo consecutivo sem perder na Série A e deixou claro que está vivo e forte na busca pelo título, mesmo após a eliminação na Libertadores.

O jogo

O primeiro tempo começou bem acirrado e com destaque para o trabalho da defesa de ambos os times. O Inter fez três finalizações, e o Galo, duas. Aos 26 minutos, Zaracho, do Galo, cometeu uma falta em cima de Víctor Cuesta, recebeu o terceiro amarelo e está fora do próximo jogo contra a Chapecoense, na quarta (6).

A única substituição dessa primeira fase foi Guga no lugar de Mariano, aos 31 minutos. E a primeira etapa terminou em 0 a 0, com 57% de posse de bola para o Atlético e 43% para o Inter, segundo o site SofaScore.

Segundo tempo

Além da chuva, que voltava a cair sobre o gramado, o segundo tempo começou sem alterações, mas aos 14 minutos Cuca fez uma substituição dupla, colocando os atacantes Keno e Savarino nos lugares de Jair e Sasha.

Seguindo a partida, em uma disputa de bola, Arana foi autuado com um amarelo aos 15 minutos. Aos 30, foi a vez de Tchê Tchê e Dylan substituírem Zaracho e Nacho Fernández, fechando as cinco substituições possíveis.



Após muita insistência, aos 36 minutos, Keno recebeu passe de Hulk e fez seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, colocando o Alvinegro à frente no placar. A partida seguiu com lances importantes, porém, terminou em 1 a 0 para o Galo, dando à torcida a alegria da comemoração.

Tabela

O Atlético vinha de um empate contra o Palmeiras na Libertadores, que culminou na eliminação da Copa Libertadores. No Brasileiro, é o líder isolado, agora com 49 pontos. O time também está vivo na Copa do Brasil.

O Inter, sétimo colocado na tabela, com 32 pontos, vinha de três vitórias consecutivas e estava há oito jogos sem perder.

Os próximos jogos das equipes pelo Campeonato Brasileiro serão na quarta-feira (6), às 19h: Atlético x Chapecoense e Internacional x Ceará.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO 1

Everson; Mariano (Guga), Alonso, Nathan Silva e Arana; Jair (Keno), Allan, Nacho Fernández (Tchê Tchê) e Zaracho (Dylan Borrero); Hulk e Sasha (Savarino)

Técnico: Cuca

INTERNACIONAL 0

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Guerrero), Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick; Taison e Yuri Alberto

Técnico: Diego Aguirre

DATA: 2 de outubro de 2021 (sábado)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

CARTÕES AMARELOS: Zaracho, Nacho Fernández, Arana, Alonso, Cuca (Atlético); Rodrigo Dourado, Cuesta (Internacional)

GOL: Keno aos 36 minutos do segundo tempo

PÚBLICO: 7.166

