Artilheiro do Atlético na temporada, com 21 tentos, o atacante Hulk completou neste sábado, diante do Internacional, sua 50ª partida pelo Alvinegro. E para celebrar essa marca especial, o camisa 7 fez valer também o status de principal garçom do time neste ano.

Foi do Vingador o passe para o gol de Keno, o da vitória do Galo no Mineirão, por 1 a 0. Esta foi a 12ª assistência de Hulk nesta temporada.

Hulk fez a jogada que resultou no gol de Keno

O lance se deu aos 36 minutos do segundo tempo, quando o camisa 7 deixou os marcadores para trás, já dentro da área, e tocou para Keno, de frente e com o goleiro já batido, empurrar para as redes.

Após eliminação na Libertadores, Galo dá resposta rápida no Brasileiro e vence o Inter

Keno marca o milésimo gol do Atlético na história dos Pontos Corridos do Brasileiro