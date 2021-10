O Atlético não estava conseguindo se desvencilhar da forte marcação do Internacional, neste sábado (2), no Mineirão. Até que, aos 15 minutos do segundo tempo, Keno entrou em campo com a missão de mudar a história da partida. E mudou! Após criar várias situações de jogo, o candidato a garçom da noite se tornou o autor do gol da vitória por 1 a 0, entrando para a história.

O tento do camisa 11 é o milésimo do Galo na história dos Pontos Corridos do Brasileirão.

Keno marcou o milésimo gol do Galo no Brasileiro por Pontos Corridos

Este foi também o primeiro gol do atacante na atual edição da Série A. Antes do tento deste sábado, Keno somava dois gols na temporada, sendo um no Mineiro e um na Libertadores.

“Fui feliz pela minha volta, não foi fácil. Com dois ou três dias (após se recuperar de uma virose), voltei a treinar e a ajudar o Galo. Agora é descansar porque quarta-feira tem a Chapecoense”, comentou o artilheiro da noite ao Premiere.

