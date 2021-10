Autor do primeiro gol sobre a Chapecoense no empate em 2 a 2, nessa quarta-feira (6), na Arena Condá, o meio-campista Dylan Borrero se coloca à disposição do técnico Cuca para os próximos desafios, seja como titular ou deixando o banco de reservas.

“Estou feliz demais pelo gol. É meu segundo gol aqui no Atlético. Quero pegar mais confiança e mostrar para o treinador que estamos prontos para qualquer momento que ele precisar”, afirmou o atleta, que já havia anotado o gol do triunfo em cima do América, no turno do Brasileiro.

Quando perguntado sobre momentos de instabilidade do Atlético durante a primeira etapa de um embate, assim como se deu contra Chapecoense (1 x 1 e 2 x 2), Ceará (derrota por 2 x 1) e Santos (revés por 2 x 0), Dylan declarou que a equipe mineira está “tranquila e treinando ainda mais forte”.

Dylan (à esq.) anotou o primeiro gol contra a Chapecoense, nessa quarta-feira

Para o próximo confronto, no sábado (9), às 16h30, diante do Vozão, se mostra otimista, pois o Galo, além de atuar como mandante, terá o apoio da Massa.

“A torcida é muito importante. Nos jogos contra River e Palmeiras, foi muito bom sentir o calor dela. As próximas partidas são muito importantes pra nós, e sabemos que em casa somos fortes’’, afirmou o jogador.

