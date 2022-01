Após jovens atletas do América terem retornado às atividades no CT Lanna Drumond, chegou a vez de outros jogadores do elenco profissional alviverde iniciarem a pré-temporada, visando as disputas do time na temporada. São os casos do goleiro Jori, do atacante Yan Sasse e do volante Flávio.

O meio-campista retorna de empréstimo do Cruzeiro. Envolvido em uma troca com Alan Ruschel, em meados do ano passado, Flávio atuou em 23 partidas pelos celestes, sendo nove como titular em e 14 deixando o banco de reservas. Fora dos planos da Raposa, retornou ao Coelho.

Já Sasse e Jori são remanescentes do América da última temporada. Enquanto o goleiro disputou três jogos em 2021, o atacante marcou presença em seis oportunidades.

Os jovens Gustavo, Zé Vitor, Kawê, Arthur, Gustavo Marques, Rodriguinho, Léo Passos, Robson e Carlos Junio já tinham se apresentado às atividades em 27 de dezembro.

Os demais atletas que farão parte do plantel alviverde em 2022 iniciam a bateria de treinos do ano a partir do dia 10 de janeiro. Entre eles estão o goleiro Matheus Cavichioli; o laterais Patric e João Paulo; os volantes Juninho e Juninho Valoura; e o atacante Felipe Azevedo, todos com contratos renovados, o meio-campista Alê e o ala Marlon – este último, teve direitos econômicos adquiridos pelo clube.

O zagueiro/volante Lucas Kal, pertencente ao São Paulo, e o atacante Zárate seguem como incógnitas, informou o Coelho, por meio de sua assessoria.



O América terá pela frente, no mínimo, quatro torneios em 2021: Mineiro, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. A estreia na principal competição sul-americana de clubes será em 23 de fevereiro, no Independência, contra o Guaraní, do Paraguai. O confronto de volta na segunda fase ocorre em 2 de março, em Assunção.

