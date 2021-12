Depois de colocar o futuro em aberto, Diego Costa deu a entender que vai permanecer no Atlético no ano que vem. Após a conquista da Copa do Brasil, ele disse que tem "um contrato a cumprir".

O diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, também ressaltou que as chances de o atacante deixar a Cidade do Galo são mínimas.

"(O Diego Costa) não manifestou nenhum desejo de sair. Se porventura tiver esse tipo de situação, ele vai nos procurar. Mas por tudo aquilo que o Galo propicia, acho muito pouco provável que alguém não queira estar aqui conosco. E nossa ideia é a de que quem estiver aqui esteja extremamente satisfeito e orgulhoso de defender o Galo", declara.

Depois da defesa do título do Brasileirão, o centroavante afirmou que sua continuidade no Atlético ainda era uma incógnita, gerando uma série de especulações. O centroavante tem vínculo com o clube até dezembro de 2022.

Diego Costa soma 19 partidas e cinco gols pelo Galo.

