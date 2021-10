A chance de acesso é de 0,16%, restando oito rodadas para o término da Série B do Brasileiro, de acordo com o site Probabilidades no Futebol, da UFMG. Mesmo assim, o Cruzeiro segue se apegando a esta ínfima possibilidade matemática, como enfatizou o zagueiro Ramon.

"A gente acredita, sim (no acesso). Existe uma pequena chance, e é nela que a gente se apega para lutar jogo a jogo, ponto a ponto, e chegar ao fim com chances de brigar pelo objetivo (…) Vamos lutar até o fim", disse.

No entanto, o próprio defensor está ciente de que uma vitória sobre o Avaí, nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª jornada, seria obrigatória para manter a equipe celeste viva na disputa por um vaga na elite.

"Mais um jogo difícil, mais uma equipe que está disputando o acesso. A gente vem fazendo bons jogos. Tivemos apenas a partida contra o CSA e o primeiro tempo diante do Vasco que foram muito abaixo do que o professor nos passava. Olhamos nossos erros e tentamos acertar ao máximo nos outros duelos. Será um confronto difícil, mas temos totais condições de sair com um resultado bom", comentou.

A Raposa ocupa o 12º lugar, com 39 pontos, e vem de quatro partidas seguidas sem derrota, sendo dois triunfos e dois empates.

