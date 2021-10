Na manhã desta terça-feira (19), o Cruzeiro divulgou o balanço financeiro referente ao primeiro semestre do ano, com um deficit de R$ 12,488 milhões nesse período. À tarde, o zagueiro Eduardo Brock, ao ser informado desse fato, preferiu não entrar no mérito da questão.

Segundo ele, mesmo que o clube esteja passando por vários problemas de ordem financeira, que atingem diretamente o plantel de jogadores e os funcionários, com salários atrasados, o momento é de pensar no duelo com o Avaí, na sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B.

"Essa parte burocrática (balanço financeiro), vamos dizer assim, externa, é somente com a direção. Nós não temos que ter um acompanhamento disso, nem é papel do jogador. Mas tivemos notícias negativas durante todo o ano em relação à situação financeira (do clube). Estamos lidando com isso desde o início e, independentemente da situação, fazendo bons jogos, nos dedicando ao máximo”, afirmou.

E prosseguiu: “tenho certeza que a direção vai conseguir, de alguma forma, que o quadro melhore. Mas a gente, de maneira alguma, deixará que isso influencie no jogo. Estamos treinando forte e 100% focados para o confronto com o Avaí”.

Salários

Mesmo assim, Brock comentou a respeito da greve dos jogadores. "Como aconteceu nessa última semana, cobramos da maneira que poderíamos cobrar, mas temos que focar no jogo, que é o mais importante de tudo. Representar o Cruzeiro, essa instituição, acima de qualquer coisa. (...) Nesse momento, não conversamos mais sobre questões financeiras do clube, mas sim, em atuar contra uma equipe de qualidade, o Avaí", declarou.

Luxa

Ele destacou ainda que o técnico Vanderlei Luxemburgo vem sendo fundamental para manter o foco do time celeste para os desafios que virão.

"Desde o dia que chegou, é um cara com peso e importância enormes. Até o dia de hoje, nos ajudou demais, em todos os aspectos, dentro de campo e na parte externa também. Nos blinda bastante dessa parte externa. Um cara de muito valor aqui dentro; o nome Luxemburgo é pesado. A importância dele para o Cruzeiro é gigante", disse.

