Em setembro, Vanderlei Luxemburgo teve uma conversa com atletas da base do Cruzeiro, dando conselhos que transcendem as quatro linhas. “Se não for um vencedor, não vai a lugar algum. É preciso ter humildade, mas também personalidade”, dizia.

Essa “personalidade”, aliada à qualidade técnica e ao potencial, vem garantindo a vários pratas da casa chances no elenco principal na disputa da Série B do Brasileiro.

A estreia de Luxa na terceira passagem pela Raposa se deu em 7 de agosto, na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque. Naquela partida, Thiago foi o único oriundo da equipe júnior estrelada a ganhar uma oportunidade, entrando no decorrer do duelo.

Dali em diante, o centroavante e tantos outros jogadores criados na base cruzeirense se tornaram peças importantes sob a tutela do Professor. Dentre eles, Adriano e Matheus Pereira. O volante acumula 12 partidas como titular e uma sendo acionado ao longo do confronto na Era Luxemburgo. O lateral-esquerdo esteve entre os 11 principais 11 vezes e uma entrando durante o embate.

Vitor Leque é um dos atletas da base utilizados por Luxemburgo

Confira abaixo os atletas formados na base celeste utilizados por Luxa na Série B

Adriano

Titular: 12

Reserva: 1

Matheus Pereira

Titular: 11

Reserva: 1

Thiago

Titular: 5

Reserva: 4

Lucas Ventura

Titular: 5

Reserva: 0

Marco Antônio

Titular: 1

Reserva: 5

Vitor Leque

Titular: 4

Reserva: 1

Dudu

Titular: 3

Reserva: 3

Vitor Roque

Titular: 0

Reserva: 1