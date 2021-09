O Cruzeiro acumula 12 jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro, mas as chances de acesso neste momento são de apenas 0,6% segundo o departamento de matemática da UFMG. Um dos principais motivos para deixar o objetivo de volta à Série A mais distante é o alto rendimento das equipes que ocupam o G-4.

Quarto colocado da Série B neste momento, o CRB tem 44 pontos, com aproveitamento de 58,6%. Se esse rendimento for mantido, o último time a subir para o Brasileirão de 2022 somará 67 pontos – essa é a segunda maior pontuação necessária para o acesso desde que a Segunda Divisão é disputada no atual formato, em pontos corridos, com 20 clubes.

Em 2012, o Vitória foi o quarto colocado da Série B com 71 pontos. Depois dessa marca, as maiores pontuações de acesso para a elite do futebol brasileiro foram 65 pontos, atingidos pelo Atlético-GO, em 2009, e pelo América, em 2015.

Caso o rendimento dos times do G-4 de 2021 não caia, o Cruzeiro terá de alcançar uma campanha perto da perfeição para conseguir o acesso. Serão necessárias 12 vitórias em 13 rodadas restantes para que o time celeste chegue a 67 pontos.

Entretanto, o departamento de matemática da UFMG indica que a chance de uma equipe que alcançar 64 pontos subir à Série A é de 98,5%. Para atingir essa marca, a Raposa precisaria de mais 33 pontos – 11 vitórias ou 10 vitórias e três empates.

Emplacar uma sequência de vitórias tem sido uma missão difícil para os comandados de Vanderlei Luxemburgo. A atual série de 12 jogos sem derrota é composta por oito empates e apenas quatro vitórias.

Em 25 rodadas disputadas, o Cruzeiro venceu somente seis vezes. A equipe entra em campo para tentar a sétima vitória neste domingo, às 16h, contra o CSA, no Independência.

Pontuação mínima para subir para a Série A, ano a ano, e quem foi o quarto colocado

2006 - 61 pontos - América-RN

2007 - 59 pontos - Vitória

2008 - 63 pontos - Grêmio Barueri

2009 - 65 pontos - Atlético-GO

2010 - 63 pontos - América-MG

2011 - 61 pontos - Sport

2012 - 71 pontos - Vitória

2013 - 60 pontos - Figueirense

2014 - 62 pontos - Avaí

2015 - 65 pontos - América-MG

2016 - 63 pontos - Bahia

2017 - 64 pontos - Paraná

2018 - 60 pontos - Goiás

2019 - 62 pontos - Atlético-GO

2020 - 61 pontos - Cuiabá

