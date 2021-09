Para se classificar para sua segunda final de Copa Libertadores sem depender de cobranças de pênaltis, o Atlético precisa vencer o Palmeiras nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão. Do lado alvinegro, está um retrospecto de 86,6% de aproveitamento em casa na competição sul-americana.

Em cinco jogos disputados no Gigante da Pampulha, o Galo venceu quatro vezes. O único empate foi com o Boca Juniors, nas oitavas de final, por 0 a 0, placar que leva o duelo com o time alviverde para decisão em penalidades máximas. Qualquer outro empate elimina o time comandado por Cuca.

Além da igualdade com o Boca, o Atlético venceu América de Cali (2 a 1), Cerro Porteño e Deportivo La Guaira (ambos por 4 a 0), na fase de grupos, e o River Plate (3 a 0), nas quartas de final. Assim, são 13 gols marcados e somente um sofrido no Mineirão.

O retrospecto em casa, especialmente defensivo, é um dos motivos que leva o técnico Cuca a rechaçar qualquer pressão pela vitória. “A gente não pode nos pressionar para jogar futebol. Não funciona assim. Funciona ter equilíbrio em todos os sentidos. É jogar uma partida sem se pressionar”, destacou.

O alto rendimento atleticano como mandante não se restringe à Libertadores. Na Copa do Brasil, o Galo venceu todos os três jogos que disputou no Mineirão, com cinco gols marcados e um sofrido. Já no Brasileirão, o time de Cuca somou 81,48% dos pontos, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. O ataque balançou as redes adversárias 19 vezes, enquanto a defesa sofreu cinco gols.

Volta da torcida ao Mineirão

Outro aliado do time alvinegro estará nas arquibancadas. Diante do Palmeiras, o Atlético contará com o apoio do torcedor pela segunda vez em 2021. Assim como na vitória sobre o River Plate, foi permitida a ocupação de até 30% da capacidade do Mineirão.

Em campo, o Galo deverá ter mudanças, especialmente no ataque. Diego Costa sofreu uma lesão na coxa esquerda no primeiro jogo contra o Palmeiras e sua escalação não está confirmada. Keno, que se recupera de uma virose, também é dúvida. Em contrapartida, o Galo poderá contar com o retorno de Savarino, recuperado de lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Vargas e Hulk

Técnico: Cuca

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley)

Técnico: Abel Ferreira

DATA: 28 de setembro de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 21H30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Wilmar Roldán, auxiliado por Alexander Guzman e Jhon Leon, todos da Colômbia

VAR: Andrés Cunha (URU)

