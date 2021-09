O Atlético faz mistério quanto à escalação para o jogo contra o Palmeiras, nesta terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, valendo vaga na decisão da Copa Libertadores. O que se sabe é que os atacantes Savarino e Diego Costa voltam a alimentar chances de atuar diante do Verdão.

Imagens divulgadas pela TV Galo mostram o velocista e o centroavante se dirigindo para um dos campos do CT do Alvinegro. O venezuelano chegou a bater uma bola com o lateral-direito Mariano.

Porém, o mistério continua. A transmissão no YouTube foi interrompida antes do início da última atividade, visando ao duelo com o Palmeiras. Então, não se sabe que tipo de trabalho eles fizeram, se com o grupo ou à parte.

Diego Costa pode ser novidade contra o Palmeiras, seja como titular ou opção no banco de reservas

Diego Costa sentiu um incômodo na parte posterior da coxa esquerda no embate de ida, no Allianz Parque, enquanto Savarino se recuperava de uma lesão na coxa direita.

Outro que estava no DM é o atacante Keno, com uma virose.

