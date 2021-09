O atacante Keké poderá fazer sua estreia pelo Cruzeiro no domingo (26), às 16h, contra o CSA, no Independência, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta foi liberado pelo departamento médico do time celeste nesta terça-feira (21) e iniciou o trabalho de preparação física.

Agora só depende do desempenho dele nos próximos treinos e, obviamente, da decisão do técnico Vanderlei Luxemburgo em aproveitar o avante no compromisso diante dos alagoanos.

Liberado pelo DM, Keké iniciou a preparação física na Toca II

Ex-Tombense, Keké chegou ao Cruzeiro antes da punição imposta pela Fifa, na qual o clube não poderia inscrever atletas. No entanto, o atacante passou por um período de recuperação de uma cirurgia no pé direito.

A previsão era a de que Keké fosse liberado no fim de setembro.

