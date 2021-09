Foi constatada uma lesão na coxa direita do atacante Wellington Nem, que se machucou no fim do primeiro tempo da partida entre Vasco e Cruzeiro, em São Januário, que terminou com empate em 1 a 1, nesse domingo (19), pela 25ª rodada do Brasileirão.

Segundo informou o departamento médico da Raposa, por meio de comunicado no Twitter do clube, o jogador já iniciou tratamento na Toca II e, em breve, ficará à disposição da equipe para a continuidade da Série B. No entanto, não foi colocado um prazo para o retorno do avante.

Com a camisa azul e branca, o atacante já participou de 15 jogos, sendo oito como titular.

