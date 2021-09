Com o empate em 1 a 1 com o Vasco nesse domingo (19), o Cruzeiro foi a 31 pontos, permanecendo em 13º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que o time quase deixou São Januário com a derrota, se não fosse o zagueiro Ramon balançando as redes no último lance do jogo.

Na visão do auxiliar Belletti, substituto de Vanderlei Luxemburgo, suspenso, esse gol representa o esforço da equipe na busca do acesso à elite nacional.

“A gente tem uma missão que é devolver o Cruzeiro ao lugar onde ele pertence, a Série A. Precisamos tirar proveito desse ponto aqui. Vamos em busca do nosso objetivo, não vamos desistir em nenhum momento. Os jogadores têm ciência de que o caminho é árduo, difícil. É um time que nunca desiste, que nunca abre mão de lutar. E vai continuar”, afirmou.

“A gente veio em busca da vitória contra um grande time, com um grande treinador. E esse gol no final mostra mais uma vez que não desistimos nunca. Vamos seguir em busca do nosso objetivo”, completou.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo (26), às 16h, contra o CSA, no Independência.

Leia mais:

Por conta de terceiro amarelo, Moreno e Brock desfalcam o Cruzeiro contra o CSA

Com gol de Ramon no último lance, Cruzeiro empata com o Vasco em São Januário

Cruzeiro amplia série invicta, mas segue longe do G-4 e pode perder uma posição na rodada