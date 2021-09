O Cruzeiro segue sem perder na terceira Era Vanderlei Luxemburgo. Neste domingo (19), o time celeste empatou com o Vasco em 1 a 1, em São Januário, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com um gol de Ramon no último lance da partida. O tento dos cariocas foi marcado por Nenê aos 44 minutos do primeiro tempo.

Suspenso por conta da expulsão diante do Operário-PR, Luxemburgo foi substituído pelo auxiliar técnico Belletti contra o Gigante da Colina.

Com o resultado, os celestes permanecem em 13º lugar na classificação, agora com 31 pontos, mas podem cair uma posição, caso o Brusque supere o Sampaio Corrêa na terça-feira (21).

O jogo

Na primeira clara oportunidade do Vasco, Fábio parou Morato. Na segunda, roteiro parecido, com o goleiro celeste crescendo novamente para cima do atacante. Porém, na terceira, o avante rolou para Nenê, aos 44 minutos, abrir o placar para o Gigante da Colina. Sem agressividade, o Cruzeiro foi presa fácil na etapa inicial, e o triunfo parcial do time carioca foi um placar justo.

No segundo tempo, a Raposa foi para cima, acuou a equipe da casa e criou algumas oportunidades para empatar. No entanto, nada que os celestes tentavam dava resultado. Para piorar, a arbitragem e o VAR entenderam que Marquinhos Gabriel não fez falta em Adriano, numa jogada em que os cruzeirenses esperavam pela marcação de pênalti.

Depois da metade da etapa complementar, o Vasco voltou a atacar e, no finalzinho do duelo, balançou as redes com Daniel Amorim, mas o VAR agiu e anotou irregularidade no lance. No apagar das luzes, Ramon salvou o Cruzeiro da derrota.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1

Vanderlei; Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan e Riquelme (Wálber); Andrey, Nenê (Bruno Gomes) e Marquinhos Gabriel; Morato (Gabriel Pec), Léo Jabá e Cano (Daniel Amorim)

Técnico: Fernando Diniz

CRUZEIRO 1

Fábio; Rômulo, Ramon, Brock e Matheus Pereira (Dudu); Adriano, Marco Antônio (Flávio) e Giovanni (Rafael Sóbis); Wellington Nem (Felipe Augusto), Marcelo Moreno (Claudinho) e Thiago

Técnico: Belletti

DATA: 19 de setembro de 2021 (domingo)

LOCAL: São Januário

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Hugo Sávio Xavier Correa e Paulo César Ferreira de Almeida, todos de Goiás

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR/Fifa)

CARTÕES AMARELOS: Andrey, Cano (Vasco); Marcelo Moreno, Brock (Cruzeiro)

GOLS: Nenê aos 44 minutos do primeiro tempo; Ramon aos 48 do segundo tempo

