O gol de Ramon no último lance do jogo contra o Vasco não apenas evitou a primeira derrota do Cruzeiro na terceira Era Vanderlei Luxemburgo, como também aumentou a série de invencibilidade do time celeste na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, são 12 jogos consecutivos sem perder.

Neste período, a Raposa obteve quatro triunfos, sobre Brusque (2 x 1), Náutico (1 x 0), Confiança (1 x 0) e Ponte Preta (1 x 0), e oito empates, com Vila Nova-GO (0 x 0), Londrina (2 x 2), Vitória (2 x 2), Sampaio Corrêa (1 x 1), CRB (0 x 0), Goiás (1 x 1), Operário-PR (1 x 1) e Vasco (1 x 1).

Apesar do ponto fora de casa, o Cruzeiro segue longe do G-4. Os celestes foram a 31 pontos, ainda na 13ª colocação, e podem perder uma posição, caso o Brusque supere o Sampaio Corrêa na terça-feira (21).

O quarto colocado, CRB, tem dez pontos a mais e uma partida a menos que a Raposa.

