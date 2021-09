O atacante Marcelo Moreno e o zagueiro Eduardo Brock não vão enfrentar o CSA, no próximo domingo (26), às 16h, no Independência, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo: o centroavante recebeu aos 35 minutos do primeiro tempo do duelo com o Vasco, neste domingo (19), em São Januário; o beque, aos 12 do segundo.

No intervalo, Moreno foi substituído pelo meia Claudinho.

Wellington Nem

Outro homem de frente da Raposa, Wellington Nem deixou o gramado machucado ainda na etapa inicial do jogo diante do Gigante da Colina e será reavaliado pelo departamento médico.