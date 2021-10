“Luto de um dia, no máximo”. Assim o técnico Cuca definiu como deveria ser a reação do Atlético à eliminação na Copa Libertadores, na última terça-feira (28), diante do Palmeiras. A equipe busca mostrar que o discurso do treinador será colocado em prática a partir deste sábado (2), quando enfrentará o Internacional, no Mineirão, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora fora da disputa pelo título sul-americano, o Galo concentra seus esforços na tentativa de conquistar o Brasileirão depois de 50 anos. Diante do Inter, o time de Cuca tentará alcançar marcas históricas e quebrar retrospectos recentes negativos.

Galo em busca do milésimo gol em pontos corridos

Se balançar as redes do Internacional uma vez, o Atlético atingirá a marca de mil gols na Era dos Pontos Corridos. Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, o ataque do time alvinegro marcou 999 gols, sendo 32 deles na edição atual.

A melhor marca ofensiva do Galo nesse período foi logo na primeira edição dos pontos corridos, em 2003. Porém, os 76 gols foram marcados em 46 partidas, já que aquela edição foi disputada por 24 clubes. Desde que o Brasileirão passou a ter 20 times, o melhor rendimento do ataque atleticano foi em 2015, com 65 gols marcados.

Cuca busca evitar que Atlético chegue a quatro jogos consecutivos sem vencer

Perto do próprio recorde de invencibilidade

Outra marca que o Galo pode atingir na Era dos Pontos Corridos é seu próprio recorde de invencibilidade. Ao empatar com o São Paulo na rodada passada, o time alvinegro chegou a 14 partidas consecutivas sem derrotas no Brasileirão, igualando a série que estabeleceu em 2012.

Portanto, basta um empate neste sábado para que o Atlético estabeleça um novo recorde. No entanto, o que a torcida espera é que o time de Cuca seja capaz de voltar a vencer o Internacional, para seguir com larga vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Tabu em casa diante do Inter

Vencer o Colorado em casa não tem sido uma missão fácil para o Galo. Nos últimos quatro jogos contra o time gaúcho como mandante, o Atlético não venceu. Entre confrontos pela Copa do Brasil de 2016 e pelas edições do Brasileirão de 2018, 2019 e 2020, foram dois empates e duas vitórias do Inter.

Na atual edição do Brasileirão, o time de Cuca já mostrou que é capaz de encontrar para superar a equipe gaúcha. No duelo válido pelo primeiro turno, no Beira-Rio, o Atlético venceu por 1 a 0, com gol do meia Nathan.

Retomar o caminho de vitórias

Se vencer o Internacional, além de quebrar a sequência recente negativa em confrontos como mandante, o Galo reencontrará o caminho dos triunfos depois de três empates consecutivos.

No Brasileirão, houve o 0 a 0 com o São Paulo. Já na Libertadores, as duas igualdades e o gol marcado pelo Palmeiras no Mineirão decretaram a eliminação do Galo nas semifinais.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Júnior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Savarino (Keno)

Técnico: Cuca

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenílson; Taison e Yuri Alberto

Técnico: Diego Aguirre

DATA: 2 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, todos de São Paulo

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

