Com o retorno de selecionáveis, dentre eles, Hulk, Everson, Arana, Alonso e Vargas, o Atlético enfrenta o Fortaleza neste domingo (12), às 16h, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, com 39 pontos, o Alvinegro tenta ampliar sua série invicta.

O Galo não perde há cerca de dois meses e meio pela Série A. O último revés foi no dia 27 de junho, para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

De lá para cá, o time mineiro alcançou uma sequência de 11 partidas de invencibilidade na competição. O período compreende os triunfos sobre Atlético-GO, Cuiabá, Flamengo, América, Corinthians, Bahia, Athletico-PR, Juventude e Palmeiras e empates com Fluminense e Bragantino.

Everson volta ao gol atleticano contra o Fortaleza, neste domingo

O duelo no Castelão será um reencontro com a única equipe que bateu o Atlético no Mineirão neste Brasileiro. Na estreia do campeonato, o Fortaleza ganhou do Galo, de virada, por 2 a 1, em 30 de maio.

O time cearense, por sinal, faz uma boa campanha no Brasileirão (terceiro lugar, com 33 pontos), mas vive um momento instável: vem de cinco duelos sem vitória.

