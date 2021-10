Sem obter uma resposta do Flamengo, após ter feito o requerimento de carga de até 10% de ingressos a torcedores alvinegros para o jogo deste sábado (30), no Maracanã, o Atlético entrou com pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (28).

O Galo solicita que o Flamengo cumpra o previsto no Regulamento Geral de Competições da CBF e disponibilize a quantidade de bilhetes à Massa.

O ofício em que o Atlético pediu a carga de ingressos foi enviado ao Rubro-Negro há exata uma semana, e não houve resposta.

“O Galo não medirá esforços para assegurar a presença da Massa Atleticana em seus jogos, dentro ou fora de Belo Horizonte”, escreveu o clube mineiro no comunicado em seu site oficial.

Líder do Brasileirão, com 59 pontos, 13 a mais que o Flamengo, quarto colocado, o Atlético vem de uma classificação à decisão da Copa do Brasil, enquanto o Urubu foi eliminado pelo Athletico-PR, por 3 a 0, no Maracanã.

