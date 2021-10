Classificado à final da Copa do Brasil e líder do Brasileirão, o Atlético iniciou nesta quinta-feira (28) a preparação para o duelo com o Flamengo, no sábado (30), às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada da Série A.

Os jogadores do Galo passaram por um treinamento físico na capital cearense, um dia depois da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, garantindo o time alvinegro na decisão da competição mata-mata, contra o Athletico-PR.

Ainda nesta quinta, o volante Allan, o lateral-direito Mariano, o zagueiro Nathan Silva e o atacante Savarino se juntam à delegação no Rio de Janeiro, onde a equipe finalizará a preparação.

Allan cumpriu suspensão diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil, enquanto Nathan Silva não poderia entrar em campo por já ter disputado o torneio pelo Atlético-GO. Já Mariano e Savarino se recuperaram de problemas de ordem física.

Líder do Brasileiro, o Galo tem 59 pontos, 13 a mais que o Flamengo, quarto colocado.

