O Atlético anunciou neste sábado (28) a diminuição de uma dívida do clube com o empresário Giuliano Bertolucci. Em nota, o Galo informou que o débito com o agente de jogadores, que superava R$ 11 milhões, foi reduzido para R$ 5,1 milhões.

Vice-presidente alvinegro, José Murilo Procópio celebrou esse resultado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). "Foi uma grande vitória. Mais uma atuação efetiva do nosso departamento jurídico", sintetizou Procópio.

Sérgio Coelho e José Murilo Procópio vêm tentando sanar as pendências financeiras do Galo

Ainda na nota divulgada, a diretoria do Atlético diz que "segue trabalhando incansavelmente para sanar as pendências financeiras do clube. O objetivo é tornar o Galo um clube economicamente sustentável e referência em futebol e gestão".

