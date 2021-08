O líder do Brasileirão deve ter novidade neste domingo (29), a partir das 20h30, contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 18ª rodada do campeonato: Diego Costa. No entanto, a tendência é que o Atlético só utilize o atacante no decorrer da partida, em função do tempo de inatividade do atleta, que não disputa um confronto desde dezembro do ano passado, quando se desligou do Atlético de Madrid.

De qualquer modo, é grande a expectativa da Massa em ver o avante em campo.

Com relação ao time titular, a única certeza é a de que Allan não joga, pois terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Tchê Tchê deve ficar com a vaga.

No Bragantino, o técnico Maurício Barbieri não terá o volante Raul e o meia Lucas Evangelista, lesionados. Jadsom Silva deve ser mantido no meio-campo, e Eric Ramires pode ganhar uma chance.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo

Técnico: Maurício Barbieri

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Vargas e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 20h30

LOCAL: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista (SP)

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC/Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV

