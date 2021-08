Com a decisão da Premier League de não liberar jogadores para seleções nas próximas Datas Fifa, o técnico Tite fez uma nova convocação nesta sexta-feira (27) e incluiu os atleticanos Hulk e Everson na lista.

"As oportunidades acontecem. Todos esses atletas que agora estarão convocados também competem de forma leal, elevando performance. Essa oportunidade desses atletas que vão ser convocados é nesse sentido", afirmou Tite.

O Brasil enfrenta Chile, em Santiago, Argentina, em São Paulo, e Peru, em Recife, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Além de Everson e Hulk, Guilherme Arana é outro alvinegro chamado, mas ele já tinha seu nome presente na lista anterior.

Everson

Esta é a primeira convocação do goleiro do Galo. Nessa quinta-feira (26), ele enfatizava o anseio em, quem sabe, servir a equipe verde-amarela.

"Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da Seleção, mas para isso tem que fazer um bom trabalho no clube. Estou focado aqui, trabalhando para crescer e ajudar o Atlético. Se um dia acontecer uma convocação, eu estaria realizando um sonho, consequência do bom trabalho no Atlético", comentou.

Everson é o arqueiro da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 12 gols sofridos, e chegou a ser sondado pela CBF em outra oportunidade.

Hulk

A última vez que Hulk foi chamado pela equipe canarinho foi em 2016, na Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

A convocação dele é fruto do trabalho desempenhado no Atlético. Ele é o artilheiro (19 gols) e o principal garçom (11 assistências) do time na temporada.

Não haverá desfalque



Por conta das Datas Fifa, os confrontos do Brasileirão envolvendo clubes que tiveram jogadores convocados pela Seleção, durante o período das Eliminatórias, foram adiados, assim como os duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Confira os convocados por Tite nesta sexta:

GOLEIROS

Everson - Atlético

Santos - Athletico

ZAGUEIRO

Miranda - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Edenilson - Internacional

Gerson - Olympique Marseille (FRA)

Matheus Nunes - Sporting (POR)

ATACANTES

Hulk - Atlético

Malcom - Zenit (RUS)

Vinícius Jr - Real Madrid (ESP)

