Um grupo de torcedores do Fluminense, revoltados com a derrota de seu time para o Atlético, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, foram até a porta do hotel onde a delegação do Galo estava hospedada e entoaram palavras de baixo calão, segundo vídeo divulgado pelo perfil do Futebol News, no Twitter.

Torcedores do Fluminense estavam na porta do hotel onde estava a delegação do Atlético-MG dizendo que o avião do clube irá cair.



Até onde vai o nível da imbecilidade do ser humano por futebol?pic.twitter.com/VWS6XCiXNC — FutebolNews (@realfutebolnews) August 27, 2021

Dentre as atrocidades oriundas desses torcedores, foi repetida várias vezes a frase "o avião vai cair". Seguranças tiveram que conter esses infelizes tricolores.

Por ter vencido o confronto de ida por 2 a 1, no Rio de Janeiro, o Galo precisa de, no mínimo, um empate, na partida de volta, no Mineirão, no dia 15 de setembro, para avançar à semifinal.

Neste domingo (29), às 20h30, o Alvinegro enfrenta o Bragantino, no interior paulista, pela 18ª rodada do Brasileiro.

