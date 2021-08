Com a decisão da Premier League de não liberar jogadores para seleções nas próximas Datas Fifa, nove atletas chamados por Tite seriam desconvocados, casos dos goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City). Indagado se alimenta chances de entrar numa nova lista do combinado verde-amarelo, o atleticano Everson disse que seria um sonho para ele, porém, preferiu ressaltar o foco no Galo.

"Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da Seleção, mas para isso tem que fazer um bom trabalho no clube. Estou focado aqui, trabalhando para crescer e ajudar o Atlético. Se um dia acontecer uma convocação, eu estaria realizando um sonho, consequência do bom trabalho no Atlético", afirmou.

Na visão do arqueiro alvinegro, a fase atual é uma das melhores de sua trajetória no futebol. "Sem dúvida alguma. Tive um momento bom com o Ceará também, o que me fez ter um crescimento na carreira e chegar ao Atlético, realizando o sonho de jogar em grandes equipes e disputar grandes campeonatos", comentou.

Everson também reiterou o desempenho positivo do setor defensivo do Galo, que, nesta temporada, sofreu 26 gols em 46 partidas.

"Nossa equipe é muito sólida; e quem toma poucos gols está mais perto da vitória. É um trabalho em conjunto. Nos momentos em que sou solicitado, estou dando minha parcerla de contribuição", declarou.

