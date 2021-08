O empate em 1 a 1 com o Fluminense ilustrou novamente a força do elenco do Atlético. Como o time titular encontrava dificuldades para superar o ferrolho tricolor, coube ao banco de reservas agir. Com assistência de Nathan e gol de Sasha, o Galo chegou à igualdade, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, reiterando o bom papel desempenhado pelo atacante, uma das cartas na manga de Cuca na temporada.

Nas competições de 2021, Sasha soma dois gols e duas assistências. Nos últimos duelos, se destacou com um passe para um tento de Hulk na virada por 2 a 1 para cima do Juventude e com a bola na rede contra o Flu.

"Feliz por voltar a marcar e poder ajudar de alguma forma. Ontem (segunda-feira) fui coroado com um gol. O grupo está dando conta. Isso que é o principal. (...) Um time ganha jogo, e elenco ganha campeonato. Estamos na frente em todos os campeonatos. Quem sai jogando tem feito seu papel, e quem entra também dá seu melhor", declarou o avante.

Sasha ressalta ainda que é graças ao "coletivo forte" que emergem destaques individuais, como ele próprio. E destacou que, para ajudar o Galo, se coloca à disposição para desempenhar qualquer função em campo.

"Gosto de atuar mais centralizado, saindo um pouco mais da área, mas não tenho preferência. Fico feliz de entrar e ajudar de alguma forma, assim como outros também ajudam. O elenco vem se mostrando cada vez mais forte", comentou.

O Atlético volta a campo nesta quinta-feira (26), às 21h30, contra o Fluminense, no Engenhão, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Leia mais:

Cuca fala em 'lições' contra o Flu para largar na frente nas quartas de final da Copa do Brasil

Bola da vez na lateral direita do Atlético, Guga completa 100 jogos com a camisa alvinegra

Atlético não amplia recorde de vitórias, mas aumenta longa invencibilidade no Campeonato Brasileiro