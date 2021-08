Para Cuca, Atlético fez um bom jogo contra o Fluminense, nessa segunda

Após empatar com o Fluminense, pelo Brasileirão, o Atlético se prepara para enfrentar, novamente, o Tricolor, desta vez pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na quinta-feira (26), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Em outras palavras, Cuca e seus comandados terão dois dias (além das horas que antecedem o desafio na quinta) para tirarem lições do 1 a 1 do duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro e, assim, buscarem um triunfo no confronto do mata-mata.

"Lições que vamos trabalhar internamente, discutir, avaliar, mostrar vídeos aos jogadores, para que na quinta-feira a gente possa fazer um jogo bom, como foi hoje (segunda-feira); foi um jogo bem jogado. O Atlético foi bem, saiu atrás, teve paciência e fez por merecer, pelo menos, o gol de empate", comentou o treinador.

Na visão de Cuca, o mais importante é o Galo manter o equilíbrio durante todo o embate para obter um resultado positivo.

"Se tivéssemos atuado hoje (segunda-feira) pela Copa do Brasil e empatado, levaríamos para casa o direito de jogar por uma vitória simples. Quinta-feira é outra partida, outra competição, outros critérios. Não tem mais o gol qualificado, mas vamos pensar bem em tudo que a gente pode fazer, já sabendo que teremos dificuldades", afirmou.

E enfatizou. "O adversário marca bem, marca atrás, investe em contragolpes e tem atletas rápidos pelos lados do campo que buscam bolas em profundidade", disse.

Leia mais:

Presença de torcedores nos estádios fica suspensa por ‘prazo indeterminado’ em BH

Bola da vez na lateral direita do Atlético, Guga completa 100 jogos com a camisa alvinegra

Cuca destaca dificuldades no duelo com o Fluminense e valoriza resultado: ‘ponto valioso’