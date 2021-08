Três dias depois de empatarem em 1 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético voltam a se enfrentar, desta vez pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (26), os dois times medem forças no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

No Galo, Nathan Silva não poderá atuar, por já ter jogado a competição pelo Atlético-GO. Com isso, Réver, titular em todos os duelos do Alvinegro no torneio mata-mata, deve iniciar entre os 11 principais.

Já o Fluminense tende a contar com Fred. O atacante havia deixado o gramado com dor no joelho direito, no último embate, mas deve se recuperar a tempo.

Campanhas

O Atlético chegou às quartas de final depois de eliminar o Remo, na terceira fase, com dois triunfos (2 x 0 e 2 x 1), e o Bahia, nas oitavas, com um triunfo (2 x 0) e uma derrota (2 x 1).

Já o Flu passou pelo Bragantino (vitória por 2 a 0 e revés por 2 a 1), na terceira fase, e o Criciúma (derrota por 2 a 1 e vitória por 3 a 0), nas oitavas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Nino e Egídio; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Lucca e Fred (Abel Hernández)

Técnico: Marcão

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Vargas

Técnico: Cuca

DATA: 26 de agosto de 2021 (quinta)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Nilton Santos

CIDADE: Rio de Janeiro (RJ)

MOTIVO: Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (Fifa), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV

