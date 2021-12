Assim como já era esperado, o meio-campista Alan Franco não fará parte do elenco do Atlético na próxima temporada. Pouco aproveitado pelo técnico Cuca em 2021, o jogador equatoriano foi emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, com vínculo até dezembro de 2022.

Há opção de compra dos direitos econômicos do atleta ao fim do período de contrato, com valor pré-fixado, como informou o Galo, por meio de comunicado nas redes sociais.

“O clube pagou pela cessão do equatoriano. Os valores serão mantidos em sigilo por acordo entre as partes”, escreveu o Atlético.

Em suas redes sociais, o Charlotte também divulgou a chegada de seu novo reforço.

Alan Franco chegou ao Alvinegro em 2020, por indicação de Jorge Sampaoli, sendo um dos destaques do time em parte daquela temporada.

Já com Cuca, não teve o mesmo espaço no time, sendo acionado apenas 15 vezes pelo treinador. Os titulares do setor foram Jair, Allan e Zaracho, com Tchê Tchê como reserva imediato, em 2021.

Ao todo, o meio-campista equatoriano disputou 48 partidas e marcou três gols pelo Galo.

