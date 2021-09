Com o empate em 1 a 1, nessa terça-feira (28), com o Palmeiras, o Atlético deixou de ganhar, no mínimo, mais R$ 32 milhões, caso fosse vice-campeão da Libertadores. E se fosse o vencedor da competição, viria a faturar algo em torno de R$ 80 milhões.



A bolada esperada pelos atleticanos ajudaria o clube a pagar dívidas acumuladas e o colocaria em uma situação menos crítica.

Atualmente, a agremiação acumula R$ 1,3 bilhão de dívida, segundo último balanço divulgado pelo Alvinegro.

O Galo deixa a Libertadores com o saldo de cerca de R$ 40 milhões, conquistados ao longo das partidas.

O time jogou no Mineirão com o apoio da torcida e empatou com o Palmeiras. Nesse duelo, obteve R$ 3.837.046,00 de bilheteria, pela venda de 18.350 ingressos.

