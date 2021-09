O zagueiro Nathan Silva esteve diretamente envolvido no gol que decretou a eliminação do Atlético na Copa Libertadores. Porém, ele ganhou elogios do técnico Cuca depois do empate com o Palmeiras, por 1 a 1, na noite desta terça-feira (29), no Mineirão.

Cuca destacou que a entrada de Nathan Silva no time coincidiu com o crescimento do sistema defensivo do Galo. Até sofrer o gol de Dudu, o time alvinegro acumulava oito partidas sem ter a defesa vazada no Mineirão.

"Ele estava muito triste no vestiário. Mas este menino... Ele ajustou o nosso sistema defensivo. Será nível Seleção, tem todos os requisitos. Força, velocidade, cabeceio, saída de jogo. Não foi ele que errou, fomos nós, e vamos dividir a dor", afirmou o técnico atleticano.

Cuca buscava a sua terceira final de Copa Libertadores na carreira

Confiança em outros títulos

O Atlético se despediu da Libertadores sem ter perdido nenhuma vez em 12 partidas disputadas. Agora, a equipe foca no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil.

O Galo lidera o Brasileirão com oito pontos de vantagem para o próprio Palmeiras, que ocupa a segunda colocação. Na Copa do Brasil, o Atlético encara o Fortaleza nas semifinais.

Já campeão mineiro, Cuca demonstrou confiança de que ainda possa levantar mais troféus em 2021. "Ficamos sentidos de sermos eliminados. Mas é da vida. Às vezes, para ganhar, é preciso perder. Tirar lições para as outras duas competições e podemos levar uma ou duas", destacou.

