Cuca terá Savarino e Eduardo Vargas no banco de reservas, mas não contará com Diego Costa

A escalação do Atlético para o duelo com o Fortaleza a partir de 21h30, no Mineirão, está confirmada. Embora tenha participado de treinamentos com bola nos dois últimos dias, o atacante Diego Costa fica fora até do banco de reservas no jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil.

O Galo entrará em campo com: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

No banco de reservas, Cuca conta com os retornos dos atacantes Savarino e Eduardo Vargas, recuperados de problemas físicos. Os demais suplentes são Rafael, Igor Rabello, Micael, Dodô, Hyoran, Nathan, Calebe, Tchê Tchê, Neto e Sasha.

O lateral-direito Mariano está fora da partida por lesão. Outro desfalque no Atlético é o zagueiro Nathan Silva, que já disputou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO.

Galo e Fortaleza abrem o confronto pelas semifinais da competição nacional em Belo Horizonte. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Castelão, na capital cearense.

Quem avançar fará a final da Copa do Brasil contra o vencedor do confronto entre Flamengo e Athletico-PR, que também se enfrentam a partir de 21h30 desta quarta-feira.

