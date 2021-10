Atlético, de Zaracho, e Flamengo, de Rodrigo Caio, fazem duelo direto pelo título brasileiro de 2021

Com ares de decisão, Atlético e Flamengo se enfrentam neste sábado (30), às 19h, no Maracanã. Para o Galo, a partida vale a possibilidade de ficar ainda mais próximo do título brasileiro. Já o Rubro-Negro tenta se manter vivo na briga pela taça.

Mineiros e cariocas estão separados por 13 pontos. Embora seja o quinto colocado, com três pontos a menos que o vice-líder Palmeiras, o Flamengo é ainda o principal concorrente do Atlético por ter dois jogos a menos que a equipe alvinegra. Assim, há a possibilidade de a distância diminuir para sete pontos.

Em contrapartida, se vencer o duelo no Maracanã, o Galo abrirá 16 pontos de vantagem, com o rival tendo apenas 12 partidas para disputar. Uma virada a esta altura da competição e com distância tão grande jamais aconteceu na história dos pontos corridos.

Série de vitórias

Além de uma larga vantagem na ponta da tabela, o Atlético defenderá uma sequência de três vitórias sobre o Flamengo.

No primeiro turno, o Galo ganhou por 2 a 1, no Mineirão. No Brasileirão do ano passado, o time então comandado por Jorge Sampaoli venceu por 1 a 0 no Maracanã e, depois, goleou por 4 a 0 em casa.

Se considerados os dez confrontos mais recentes, são cinco triunfos do Alvinegro, dois empates e três derrotas.

Atlético completo

Todos os jogadores do Atlético estão aptos a enfrentar o Flamengo no Maracanã, já que a equipe não tem suspensos e conta com a volta de Mariano e Savarino. Os dois jogadores se recuperaram de pubalgia e estão com a delegação no Rio de Janeiro.

Entre as opções para a escalação, Cuca tem ainda o centroavante Diego Costa, que foi titular na vitória sobre o Fortaleza na última quarta-feira e marcou um gol.

Flamengo desfalcado

Pelo lado rubro-negro, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com quatro jogadores: Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas e Filipe Luís.

O lateral-esquerdo Filipe Luís sentiu dores na panturrilha esquerda e foi submetido a exames que detectaram a lesão. O meia Diego Ribas também está lesionado, mas já cumpriria suspensão.

Já Arrascaeta ainda se recupera de lesão na coxa, enquanto Pedro foi submetido a uma cirurgia no joelho direito.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael (Thiago Maia); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa

Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno

Técnico: Cuca

DATA: 30 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (FIFA), auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA), do Rio Grande do Sul

TRANSMISSÃO: Premiere

Leia mais:

STJD determina que Flamengo libere ingressos para torcida do Atlético, sob risco de penalidade

Filipe Luís se lesiona e engrossa lista de desfalques do Flamengo para duelo com Atlético

Nathan Silva tenta reeditar seus melhores momentos em jogo contra adversário da reestreia pelo Galo