O dia 7 de julho deste ano foi especial para Nathan Silva. Cria da base do Atlético, o zagueiro retornou ao Galo, a pedido de Cuca e após defender o Atlético-GO, e reestreou com a camisa alvinegra justamente em um clássico nacional contra o Flamengo. Quase quatro meses depois, o atleta tenta mostrar novamente seu valor, depois de alguns erros recentes, no reencontro com o Rubro-Negro, neste sábado (30), às 19h, no Maracanã, em jogo que vem sendo considerado a “final” do Brasileirão.

Naquele confronto com o Urubu, no primeiro turno, no Mineirão, Nathan Silva arrancou elogios de Cuca, dos colegas de equipe e de torcedores, por conta de sua atuação sólida dentro de campo. Ao lado de Réver e Alonso, numa linha de três zagueiros, o jovem atleta ajudou o Alvinegro a superar o rival por 2 a 1.

Os gols do embate foram marcados por Savarino (2), para o Galo, e Arão, para o Flamengo, no segundo tempo.

Ascensão e falhas

Dali em diante, Nathan Silva se firmou como um dos 11 principais, colecionando ótimas performances. No entanto, algumas situações negativas também fizeram parte dessa sua trajetória.

Os dois gols contra (no empate em 1 a 1 com o Bragantino e na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá), no Brasileiro, e a falha no 1 a 1 com o Palmeiras, no Mineirão, que eliminou o Atlético na Libertadores, representam o outro lado da moeda para o defensor.

Mas, sob as orientações de Cuca e os conselhos dos colegas de equipe, como Alonso e Réver, Nathan Silva anseia reeditar os bons momentos de outrora e, quem sabe, repetir a atuação de gala de sua reestreia, ante o Flamengo.

Números

Ao todo, o prata da casa soma 27 partidas e três gols pelo time profissional do Galo. Os tentos foram marcados nos 2 a 1 em cima do Juventude, nos 3 a 1 para cima do Santos e na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO.

