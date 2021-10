Hulk treinou com proteção na mão esquerda nessa sexta-feira e deve enfrentar o Cuiabá no domingo

Na liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo, o Atlético encara o Cuiabá, neste domingo, às 16h, no Mineirão.

A partida antecede o duelo direto do time alvinegro com o Flamengo. Assim, os comandados de Cuca tentam, ao menos, manter a distância para o rival.

Contra o Cuiabá, o Atlético poderá ter mudanças no ataque. Confira quais são elas.

Provável escalação do Atlético

Artilheiro do Galo na temporada, com 24 gols, Hulk não tem presença garantida. O camisa 7 se recupera de um pisão na mão esquerda sofrido na goleada sobre o Fortaleza, por 4 a 0, na última quarta-feira (20).

O camisa 7 treinou com uma proteção nessa sexta-feira e, assim, é mais provável que possa jogar no domingo. Ele é um dos cinco jogadores pendurados e que podem perder a partida contra o Flamengo se receberem cartão amarelo diante do Cuiabá.

No banco de reservas, é possível que o técnico Cuca conte com o retorno do centroavante Diego Costa. Desfalque na vitória sobre o Fortaleza, ele participou de treinamentos com bola ao longo de toda a semana.

Quem não joga é o lateral-direito Mariano, ainda em recuperação de edema na coxa esquerda.

Se Cuca não poupar jogadores, o Atlético deve entrar em campo com: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno.

Provável escalação do Cuiabá

Depois de empatar com o Flamengo no Maracanã, o Cuiabá tem agora a missão de parar o Atlético no Mineirão. Para isso, o técnico Jorginho conta com dois reforços.

O lateral-direito João Lucas e o meia voltam ao time depois de ficarem fora contra o Flamengo por questões contratuais.

Em contrapartida, Marllon e Lucas Hernández serão desfalques. O zagueiro cumprirá suspensão, enquanto o lateral-esquerdo está emprestado pelo Atlético e não jogará por força contratual.

Outra ausência será o meia Yesus Cabrera, com lesão muscular.

O Cuiabá deverá ser escalado por Jorginho com: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison.

Onde assistir a Atlético x Cuiabá

Quem quiser assistir ao duelo entre Atlético e Cuiabá terá duas opções. Globo e Premiere transmitem a partida.

No Mineirão, estarão mais de 28 mil torcedores, que já haviam adquirido ingressos até essa sexta-feira. Esse será o jogo com maior público do Atlético como mandante em 2021.

Arbitragem

O árbitro de Atlético x Cuiabá será Savio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Os auxiliares serão Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior.

O VAR será José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo.

