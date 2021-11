Pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Fluminense se enfrentam neste domingo (28), no Mineirão, às 16h. Nesta reta final, o jogo é importante para ambas equipes. O Galo tenta ‘colocar as mãos’ no título, e o Tricolor quer subir na tabela e cravar sua participação na próxima Libertadores.

É a quarta vez que os clubes se enfrentarão nesta temporada. Foram duas vitórias do Galo nas quartas de final da Copa do Brasil e um empate no turno do Brasileirão.

Provável escalação do Atlético

Líder do campeonato, com 75 pontos, o Atlético vem de um empate por 2 a 2 com o Palmeiras, na terça-feira (23). O técnico Cuca não tem problemas de suspensão. As dúvidas maiores estão no setor ofensivo.

O Atlético deve entrar em campo com Everson; Mariano, Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández (Keno); Diego Costa (Keno) e Hulk.

Provável escalação do Fluminense

O Fluminense joga com Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; André, Calegari (Nonato) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Arbitragem

A arbitragem terá Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA) e Elicarlos Franco de Oliveira, trio da Bahia. O VAR será José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Globo e pelo Premiere.

