O Internacional repetiu o feito do rival Grêmio no Independência. Uma semana depois do passeio do time tricolor sobre o Cruzeiro, o Colorado venceu, com tranquilidade e superioridade técnica, o Atlético no Horto, neste domingo (15). Pela 19ª rodada do Brasileiro, o time reserva do Inter fez 3 a 1 num Galo desarrumado e perdido em campo.

Foi a quinta derrota seguida do Atlético na Série A do Nacional. Se o alerta já estava aceso, o técnico Rodrigo Santana agora terá que trabalhar o emocional de seus jogadores. Na quinta-feira (19), o alvinegro já tem o jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana contra o Cólon, da Argentina, e será preciso muito mais bola para não passar vexame no torneio continental.

Sob o forte calor da manhã deste domingo, o técnico Rodrigo Santana escalou o jovem Bruninho, no lugar de Cazares. O meio-campista, filho do lateral Bruno, que atuou pelo Galo nos 90, foi o escolhido, uma vez que o equatoriano ficou no banco, como punição por problemas extracampo nesta semana.

Mas o Internacional também tinha com o que se preocupar. Nesta quarta-feira (18), o time gaúcho enfrenta o Athletico-PR no duelo de volta da final da Copa da Brasil. Como na partida de ida, na Arena da Baixada, perdeu por 1 a 0, o técnico Odair Hellmann escalou reservas diante do alvinegro.

Tranquilo

Mas não houve dificuldades para o jovem time gaúcho. Equilibrando as ações desde o início de jogo, os meninos do Internacional começaram a gostar do jogo à medida que o tempo foi passando, e o Atlético deixava-se envolver nas jogadas de velocidade. As principais jogadas vinham do lado direito, onde Heitor fazia boas jogadas com Pottker.

E foi Pottker quem abriu o marcador para o time gaúcho. Aos 38 minutos do pimeiro tempo, ele aproveitou um lance bisonho de Réver, que, ao tentar afastar a bola em um ataque do Inter, deu balão para trás. O atacante cabeceou firme no gol de Claiton, que nada pôde fazer.

Até o fim do primeiro tempo, o jogo ficou na mesma: troca de passes envolvente dos visitantes, com o Atlético equilibrando a posse de bola, mas fazendo um trabalho improdutivo de jogo. Na saída para o intervalo, a maior parte do Independência vaiou a equipe.

Na segunda etapa, um show de horrores. Sabendo das dificuldades em campo, o técnico Rodrigo Santana tirou Ricardo Oliveira e colocou Di Santo. Cazares, que havia sido vetado, ingressou no lugar de Martinez. Réver, mesmo sentindo um mal-estar, foi mantido no sacrifício.

O Inter não perdoou a má qualidade de jogo do Galo. Sem dificuldades, construiu a vitória no segundo tempo, contra um Atlético que nem parecia estar jogando em casa. Aos 7 minutos, Heitor fez o tento dele após bom passe de Rafael Sóbis. Aos 18, Pottker deslocou Réver dentro da área e matou o goleiro Claiton.

De bom, ficou a exibição do garoto Bruninho, que mostrou poder contribuir bastante para o time. Foi dele o gol de honra do Galo, aos 43 do segundo tempo, que sequer foi comemorado, tamanho o vexame no Horto.

Oitavo colocado, com 27 pontos, o Atlético visita o lanterna Avaí, na outra segunda-feira (23), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ressacada. Já o Internacional, quarto colocado com 33, recebe a Chapecoense, no domingo (22), no Beira Rio.

Ficha do Jogo

ATLÉTICO 1 x 3 INTERNACIONAL

Motivo: 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Masculino 2019

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Silbert Faria Sisquim (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Gols: Willian Pottker, aos 38 minutos do primeiro tempo; Neilton, aos 7, Pottker novamente aos 19 e Bruninho, do Atlético, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões Amarelos: Gulherme Parede

Cartão Vermelho: Não houve.

Público: 18.966

Renda: R$ 443.583,00

ATLÉTICO

Claiton; Patric, Réver, Léo Silva e Fábio Santos; Martínez (Cazares), Elias, Bruninho, Vinícius (Nathan) e Chará; Ricardo Oliveira (Di Santo)

Técnico: Rodrigo Santana

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Zeca, Klaus, Emerson e Heitor; Nonato, Rithely, Neilton (José Aldo), Pottker e Parede; Rafael Sóbis

Técnico: Odair Hellmann

